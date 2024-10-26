26 октября 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч 13-го тура регулярного сезона Премьер-лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Факел».

ЦСКА

Команда занимает 4-е место в турнирной таблице с 23 очками после 12 туров. ЦСКА одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 22 гола и пропустив 7.

Последние три матча ЦСКА:

«Факел»

«Факел» занимает 14-ю строчку с 10 очками. Команда одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 8 голов и пропустив 20.

Последние три матча «Факела»:

Прогноз на матч ЦСКА – «Факел»

Три последние очные встречи команд:

07.04.24 ЦСКА – «Факел» 4:1;

05.02.24 ЦСКА – «Факел» 1:0;

11.11.23 «Факел» – ЦСКА 1:1.

Обе команды решают принципиально разные задачи – ЦСКА идет в числе лидеров и сокращает отрыв от «Локомотива». Воронежцы, наоборот, идут в зоне стыковых матчей и ведут борьбу за выживание. В предстоящей встрече поставим на победу ЦСКА (1.35), однако предположим, что в матче будет забито немного мячей.