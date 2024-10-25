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    • Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Елимай», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Елимай». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в середине таблицы, и этот матч станет важным для обеих сторон.

    «Атырау»

    «Атырау» занимает 7-е место в турнире, набрав 29 очков после 20 туров. Команда показывает неплохую игру на домашнем поле, не проигрывая в 11 из последних 13 матчей дома. Основным оружием «Атырау» является их нападающий Николай Сигневич, который забил 10 голов в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но также пропустила 7. В среднем, «Атырау» забивает 1.60 гола за матч, что свидетельствует о хорошем уровне атакующей игры, но пропускает в среднем 1.40 гола, что указывает на нестабильность в обороне.

    Последние матчи «Атырау»:

    «Елимай»

    «Елимай» занимает 5-е место с 37 очками после 22 туров. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Елимай» забил 7 голов, но пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. В среднем, команда забивает 1.40 гола и пропускает 1.60 гола за игру. Однако Никита Корзун, лучший бомбардир команды с 8 голами в 23 матчах, остается главным активом команды в атаке.

    Последние матчи «Елимай»:

    Личные встречи

    Последняя встреча между командами завершилась ничьей 0:0, что свидетельствует о равной борьбе между ними. В предыдущих матчах «Елимай» демонстрировал неплохую форму, что может дать им преимущество в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Елимай» 0:0 «Атырау»

    Статистика

    «Атырау»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 0 ничьих и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Елимай»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Атырау» – «Елимай»

    Учитывая форму команд и их проблемы в обороне, можно ожидать, что матч будет результативным с обеих сторон. Обе команды имеют свои сильные стороны в атаке, и матч может завершиться с голами в обе стороны.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Елимай» с форой (0) – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая игровые показатели и статистику, наиболее вероятным исходом матча является ничья с забитыми голами с обеих сторон.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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