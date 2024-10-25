26 октября 2024 года на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Атырау» и «Елимай». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в середине таблицы, и этот матч станет важным для обеих сторон.
«Атырау»
«Атырау» занимает 7-е место в турнире, набрав 29 очков после 20 туров. Команда показывает неплохую игру на домашнем поле, не проигрывая в 11 из последних 13 матчей дома. Основным оружием «Атырау» является их нападающий Николай Сигневич, который забил 10 голов в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но также пропустила 7. В среднем, «Атырау» забивает 1.60 гола за матч, что свидетельствует о хорошем уровне атакующей игры, но пропускает в среднем 1.40 гола, что указывает на нестабильность в обороне.
Последние матчи «Атырау»:
- «Кызыл-Жар» 3:2 «Атырау»
- «Атырау» 3:0 «Туран»
- «Атырау» 1:2 «Актобе» (Кубок)
- «Атырау» 2:1 «Женис»
- «Ордабасы» 1:0 «Атырау»
«Елимай»
«Елимай» занимает 5-е место с 37 очками после 22 туров. Команда показывает нестабильные результаты, пропуская в 6 последних матчах. В последних 5 играх «Елимай» забил 7 голов, но пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне. В среднем, команда забивает 1.40 гола и пропускает 1.60 гола за игру. Однако Никита Корзун, лучший бомбардир команды с 8 голами в 23 матчах, остается главным активом команды в атаке.
Последние матчи «Елимай»:
- «Елимай» 0:3 «Астана»
- «Жетысу» 2:0 «Елимай»
- «Шахтер Караганда» 1:2 «Елимай»
- «Елимай» 2:1 «Тобол»
- «Актобе» 1:3 «Елимай»
Личные встречи
Последняя встреча между командами завершилась ничьей 0:0, что свидетельствует о равной борьбе между ними. В предыдущих матчах «Елимай» демонстрировал неплохую форму, что может дать им преимущество в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- «Елимай» 0:0 «Атырау»
Статистика
«Атырау»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 0 ничьих и 3 поражения в последних 5 матчах
«Елимай»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Атырау» – «Елимай»
Учитывая форму команд и их проблемы в обороне, можно ожидать, что матч будет результативным с обеих сторон. Обе команды имеют свои сильные стороны в атаке, и матч может завершиться с голами в обе стороны.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Елимай» с форой (0) – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Учитывая игровые показатели и статистику, наиболее вероятным исходом матча является ничья с забитыми голами с обеих сторон.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.