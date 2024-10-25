26 октября 2024 года на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Сент-Этьен». Оба клуба стремятся выйти из кризиса и набрать важные очки, чтобы улучшить своe положение в турнирной таблице.

«Анжер»

«Анжер» занимает 17-е место в Лиге 1, набрав 4 очка за 8 туров. Команда не может выиграть уже в 8 матчах подряд, что подчеркивает их текущую нестабильность. Однако «Анжер» забивает в каждом из последних шести матчей, несмотря на проблемы в защите – они пропустили в 8 последних матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 7. Лучший бомбардир «Анжера» – Химад Абделли, с 3 голами в 10 матчах.

Последние матчи «Анжера»:

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 14-е место с 7 очками после 8 туров. Команда не выигрывает в последних пяти выездных матчах в Лиге 1, что указывает на их проблемы в играх на чужом поле. В последнем туре они уступили «Лансу» со счетом 0:2. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но пропустила 13, что также указывает на слабую оборону. Лучший бомбардир команды – Зурико Давиташвили, с 3 голами в 8 матчах.

Последние матчи «Сент-Этьена»:

Личные встречи

«Сент-Этьен» имеет преимущество в личных встречах с «Анжером», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних матчах «Сент-Этьен» стабильно забивает против «Анжера», что может сыграть решающую роль и в этом поединке. Однако, несмотря на общую статистику, «Анжер» также будет стремиться улучшить свои показатели и прервать свою неудачную серию.

Последние личные встречи:

Статистика

«Анжер»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

5 голов в последних 5 матчах

Пропущено 7 голов в последних 5 матчах

«Сент-Этьен»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

6 голов в последних 5 матчах

Пропущено 13 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Анжер» – «Сент-Этьен»

Обе команды находятся в сложной ситуации, и предстоящий матч обещает быть напряжeнным. «Анжер», играя на домашнем поле, постарается использовать это преимущество, однако их нестабильная игра в обороне может привести к проблемам. «Сент-Этьен», несмотря на свои проблемы на выезде, обладает более стабильной атакой и имеет хорошие шансы на победу, учитывая их успешные результаты в личных встречах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сент-Этьена» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Сент-Этьена» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Сент-Этьена» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Сент-Этьена» за 8.00.