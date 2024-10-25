26 октября 2024 года на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч девятого тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Сент-Этьен». Оба клуба стремятся выйти из кризиса и набрать важные очки, чтобы улучшить своe положение в турнирной таблице.
«Анжер»
«Анжер» занимает 17-е место в Лиге 1, набрав 4 очка за 8 туров. Команда не может выиграть уже в 8 матчах подряд, что подчеркивает их текущую нестабильность. Однако «Анжер» забивает в каждом из последних шести матчей, несмотря на проблемы в защите – они пропустили в 8 последних матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 7. Лучший бомбардир «Анжера» – Химад Абделли, с 3 голами в 10 матчах.
Последние матчи «Анжера»:
- «Тулуза» 1:1 «Анжер»
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
- «Анжер» 1:3 «Реймс»
- «Анжер» 1:1 «Нант»
- «Страсбур» 1:1 «Анжер»
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» занимает 14-е место с 7 очками после 8 туров. Команда не выигрывает в последних пяти выездных матчах в Лиге 1, что указывает на их проблемы в играх на чужом поле. В последнем туре они уступили «Лансу» со счетом 0:2. В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но пропустила 13, что также указывает на слабую оборону. Лучший бомбардир команды – Зурико Давиташвили, с 3 голами в 8 матчах.
Последние матчи «Сент-Этьена»:
- «Сент-Этьен» 0:2 «Ланс»
- «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
- «Нант» 2:2 «Сент-Этьен»
- «Ницца» 8:0 «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» 1:0 «Лилль»
Личные встречи
«Сент-Этьен» имеет преимущество в личных встречах с «Анжером», не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. В последних матчах «Сент-Этьен» стабильно забивает против «Анжера», что может сыграть решающую роль и в этом поединке. Однако, несмотря на общую статистику, «Анжер» также будет стремиться улучшить свои показатели и прервать свою неудачную серию.
Последние личные встречи:
- «Анжер» 0:3 «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» 2:0 «Анжер»
- «Анжер» 0:1 «Сент-Этьен»
Статистика
«Анжер»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- 5 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 7 голов в последних 5 матчах
«Сент-Этьен»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
- 6 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 13 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Анжер» – «Сент-Этьен»
Обе команды находятся в сложной ситуации, и предстоящий матч обещает быть напряжeнным. «Анжер», играя на домашнем поле, постарается использовать это преимущество, однако их нестабильная игра в обороне может привести к проблемам. «Сент-Этьен», несмотря на свои проблемы на выезде, обладает более стабильной атакой и имеет хорошие шансы на победу, учитывая их успешные результаты в личных встречах.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Сент-Этьена» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Сент-Этьена» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Сент-Этьена» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Сент-Этьена» за 8.00.