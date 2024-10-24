В четверг, 24 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Самаре, начало – в 19:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина набрала 2 очка и находится на 4-й позиции в группе A. «Крылья» 1 раз победили по пенальти и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:16.
Последние результаты «Крыльев Советов»:
- 20.10.24 «Оренбург» – «КС» – 2:2 РПЛ;
- 06.10.24 «Локомотив» – «КС» – 1:0 РПЛ;
- 02.10.24 «КС» – «Динамо» Мх – 3:3, по пен. 5:3.
«Динамо»
Москвичи набрали 8 очков и занимают 2-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы в основное время, 1 – по пенальти и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:10.
Предыдущие результаты «Динамо»:
- 20.10.24 «Рубин» – «Динамо» – 0:4 РПЛ;
- 06.10.24 «Динамо» – «ЦСКА» – 1:2 РПЛ;
- 02.10.24 «Динамо» – «Спартак» – 2:3 Кубок России.
Очные встречи
- 28.08.24 «Динамо» – «КС» – 5:1 Кубок России;
- 17.08.24 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ;
- 18.05.24 «Динамо» – «КС» – 4:1 РПЛ;
- 29.07.23 «КС» – «Динамо» – 3:3 РПЛ;
- 05.03.23 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
Самарцы не поднимутся выше 4-го места, москвичам нужно защитить 2-е место от посяганий махачкалинских одноклубников. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.65.