В четверг, 24 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Самаре, начало – в 19:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 2 очка и находится на 4-й позиции в группе A. «Крылья» 1 раз победили по пенальти и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:16.

Последние результаты «Крыльев Советов»:

«Динамо»

Москвичи набрали 8 очков и занимают 2-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы в основное время, 1 – по пенальти и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:10.

Предыдущие результаты «Динамо»:

Очные встречи

28.08.24 «Динамо» – «КС» – 5:1 Кубок России;

17.08.24 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ;

18.05.24 «Динамо» – «КС» – 4:1 РПЛ;

29.07.23 «КС» – «Динамо» – 3:3 РПЛ;

05.03.23 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

Самарцы не поднимутся выше 4-го места, москвичам нужно защитить 2-е место от посяганий махачкалинских одноклубников. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.65.