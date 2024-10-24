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    • «Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 24 октября 2024

    «Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 24 октября 2024

    В четверг, 24 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Самаре, начало – в 19:00 (мск).

    «Крылья Советов»

    Команда Игоря Осинькина набрала 2 очка и находится на 4-й позиции в группе A. «Крылья» 1 раз победили по пенальти и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:16.

    Последние результаты «Крыльев Советов»:

    «Динамо»

    Москвичи набрали 8 очков и занимают 2-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 2 победы в основное время, 1 – по пенальти и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:10.

    Предыдущие результаты «Динамо»:

    Очные встречи

    • 28.08.24 «Динамо» – «КС» – 5:1 Кубок России;
    • 17.08.24 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ;
    • 18.05.24 «Динамо» – «КС» – 4:1 РПЛ;
    • 29.07.23 «КС» – «Динамо» – 3:3 РПЛ;
    • 05.03.23 «Динамо» – «КС» – 1:0 РПЛ.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

    Самарцы не поднимутся выше 4-го места, москвичам нужно защитить 2-е место от посяганий махачкалинских одноклубников. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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