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    • Ловчев – о 3:6 в матче «Крылья» – «Динамо»: «Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою»

    Ловчев – о 3:6 в матче «Крылья» – «Динамо»: «Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о результате матча между «Крыльями Советов» и «Динамо».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Динамовцы победили со счетом 6:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: «А нам всегда чего‑то не хватает: зимою – лета, осенью – весны».

    Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил.

    Когда мой первый матч был в Ташкенте, помню была жара. Я подключаюсь, отдаю пас Вите Папаеву, он параллельно бежал, мяч перехватывают. Когда третий раз передачу уже перехватили, то наш «чистильщик» Сережа Рожков ко мне подошел и сказал: «Слушай, молодой. Еще раз, и я тебе урою».

    Я бы тоже подошел к защитникам и сказал: «Еще раз, и я тебя урою». Если они не поймут – они не футболисты», – заявил Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2024 23:23
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    Комментарии (2)
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    1729802786
    А к чьим?Там были "все равны,как на подбор"-замаешься угрожать и попадёшь под коллективку.
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    Красногвардейчик
    1729805655
    «Еще раз, и я тебя урою». Если они не поймут ==================== Эх Ловчев...если бы это было так....и от этих слов мастерство повышалось, то все тренера неуставая бы это говорили своим брёвнам))
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