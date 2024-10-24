Ловчев – о 3:6 в матче «Крылья» – «Динамо»: «Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о результате матча между «Крыльями Советов» и «Динамо».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 6:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В матче девять голов, а я уже вспомнил песенку: «А нам всегда чего‑то не хватает: зимою – лета, осенью – весны».

Мы думаем, что обычно мало забивают голов, тут назабивали, а такого кайфа, что это такой великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников… Защитникам бросали мячик за спину и выходили один на один все время. Да я бы их задушил.

Когда мой первый матч был в Ташкенте, помню была жара. Я подключаюсь, отдаю пас Вите Папаеву, он параллельно бежал, мяч перехватывают. Когда третий раз передачу уже перехватили, то наш «чистильщик» Сережа Рожков ко мне подошел и сказал: «Слушай, молодой. Еще раз, и я тебе урою».

Я бы тоже подошел к защитникам и сказал: «Еще раз, и я тебя урою». Если они не поймут – они не футболисты», – заявил Ловчев.