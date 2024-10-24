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    • Обзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Динамо» одержал победу в гостевом матче над «Крыльями Советов» в рамках 6 тура группового этапа Кубка России, итоговый счет 6:3.

    Гладышев открыл счет на 9 минуте матча.

    Гарре реализовал пенальти.

    Маухуб отличился на 16-ой.

    Гальдамес красиво забил с навеса Гарре.

    Гагнидзе порозил ворота дальним ударом.

    Макаров забил четвертый гол в ворота «Крыльев».

    Маухуб оформил дубль на 53-ей.

    Гапонов оказался в нужном месте и забил в пустые ворота.

    Маухуб сделал хет-трик.

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    Источник: Телеграм «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

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