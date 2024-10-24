Осинькин объяснил поражение «Крыльев» (3:6) от «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 6:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счет. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества.

Надо признать, что «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили все что можно. Не хочу эту тему развивать.

В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем.

Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона – это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали», – сказал Осинькин.