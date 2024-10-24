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    Осинькин объяснил поражение «Крыльев» (3:6) от «Динамо»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Динамовцы победили со счетом 6:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счет. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества.

    Надо признать, что «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили все что можно. Не хочу эту тему развивать.

    В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем.

    Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона – это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Ziklop
    1729799122
    игра тренировочная для Крыльев, шансов не было никаких в кубке... в защите всё равно надо спокойнее и грамотно играть, удары надо накрывать и читать передачи...
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    dimag
    1729799203
    Просто ребята погоняли мяч в дворовый футбол, результат ничего не менял в таблице, но людям пришедшим на стадион было приятно увидеть такое обилие голов.
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    BRO_football
    1729800452
    А чего тут объяснять? Хотели оставить Осинькина, получайте. С ним же и в пердив вернётесь.
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