Личка прокомментировал кубковую победу «Динамо» (6:3) над «Крыльями»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Крыльями Советов».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 6:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Понятно, что когда команда много забивает, то это хорошо. Очень доволен, что вышедшие сегодня на поле игроки показали хорошую игру.

Однако пропустили два гола, которых могли избежать. Рад, что сегодня победили, так как мы играем за футболку «Динамо», сегодня наши молодые игроки показали хороший уровень игры.

– Есть какая‑то конкретная задача на Кубок?

– В следующем раунде мы будем играть с одним из лидеров чемпионата – «Локомотивом», который любит действовать на быстрых контратаках. Это будет хороший тест для наших футболистов.

В первой игре не решится, кто дальше пройдет, поэтому будем смотреть, как у нас пойдут дела.