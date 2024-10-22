В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Матч состоится 22 октября 2024 года в 16:15 по московскому времени.
«Факел»
Команда занимает последнее место в группе D с 3 очками. За 5 матчей «Факел» забил всего 2 гола и пропустил 9, что свидетельствует о слабой игре в атаке и защите. Последние результаты:
- 18.10.2024, «Факел» – «Торпедо-БелАЗ» 1:3;
- 12.10.2024, «Ахмат» – «Факел» 2:3;
- 06.10.2024, «Факел» – «Динамо Махачкала» 1:1.
«Зенит»
«Зенит» уверенно лидирует в группе D с 13 очками. За 5 матчей петербуржцы забили 12 голов и пропустили всего 2. Последние результаты:
- 18.10.2024, «Акрон» – «Зенит» 0:5;
- 12.10.2024, «Зенит» – «Воеводина» 4:1;
- 05.10.2024, «Зенит» – «Оренбург» 1:0.
Прогноз на матч «Факел» – «Зенит»
Три последние встречи команд:
- 21.09.2024, «Зенит» – «Факел» 3:1;
- 30.07.2024, «Зенит» – «Факел» 3:0;
- 06.05.2024, «Факел» – «Зенит» 1:1.
«Зенит» явный фаворит встречи, поэтому поставим на победу петербуржцев за 1.45