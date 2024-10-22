В 6-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встретятся воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Матч состоится 22 октября 2024 года в 16:15 по московскому времени.

«Факел»

Команда занимает последнее место в группе D с 3 очками. За 5 матчей «Факел» забил всего 2 гола и пропустил 9, что свидетельствует о слабой игре в атаке и защите. Последние результаты:

«Зенит»

«Зенит» уверенно лидирует в группе D с 13 очками. За 5 матчей петербуржцы забили 12 голов и пропустили всего 2. Последние результаты:

Прогноз на матч «Факел» – «Зенит»

Три последние встречи команд:

21.09.2024, «Зенит» – «Факел» 3:1;

30.07.2024, «Зенит» – «Факел» 3:0;

06.05.2024, «Факел» – «Зенит» 1:1.

«Зенит» явный фаворит встречи, поэтому поставим на победу петербуржцев за 1.45