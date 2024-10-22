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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Факела».

    • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Петербуржцы победили на выезде со счетом 1:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «Старались, победили, порадовали болельщиков, которых было очень много. После замены Чистякова вариативности стало меньше, хотели дать ему больше возможности поиграть.

    Вчера он отравился, плохо себя чувствовал. У него не было сил продолжать играть. Но это игра, бывают разные сценарии развития событий.

    Мантуан и Мостовой – два игрока, которые играли в прошлом матче. Сегодня они сыграли 45 минут, чтобы получить меньше нагрузки.

    Несмотря на навесы и стандарты в последние минуты, мы не позволили ничего создать. Если бы забили второй мяч, игра бы сложилась для нас более спокойно.

    Переход на схему в три защитника связан с тем, что соперник выпустил на поле двух высоких форвардов. Наверху мы особо ничего не проиграли», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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