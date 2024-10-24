Бубнов высказался о матче «Факел» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матч 6-го тура группы D пути РПЛ Кубка России «Факел» – «Зенит» (0:1).

«Для обеих команд кубковый матч никакого турнирного значения не имел. «Факел» его мог рассматривать как подготовку к игре РПЛ с ЦСКА – лучше, чем «Зенит» на такую роль соперника не найдeшь. У команды Семака впереди серьeзная игра с прямым конкурентом «Локомотивом», здесь тренерский штаб решил просто дать стартовому составу отдохнуть, выпустив на поле игроков ротации.

Ясно, что второй состав у «Зенита» слабее основного, но он и против «Факела» никакого преимущества не имел. Даже могу сказать, что по игре воронежская команда имела определeнное превосходство, а в конце хозяева вообще загнали соперника в штрафную, там их прессовали, имели шанс забить и счeт сравнять.

В целом «Факел» смотрелся лучше, но такую грубейшую тактическую ошибку допустили в случае с голом. Прессингуют на половине соперника, теряют мяч, у «Зенита» только два игрока в контратаку бегут, Педро и Ерохин, от которых Соболев сильно отстал.

У «Факела» четыре обороняющихся игрока возвращаются, и все четверо бегут за Педро! Догнать его не смогли, бразилец отдал передачу на Ерохина, тот просто расстрелял ворота. Такие ошибки, конечно, допускать нельзя.

Но не думаю, что и Семак может быть доволен игрой, хотя вроде бы победили. Он не рискнул активно выпускать молодeжь на поле, можно было только ухудшить ситуацию. Но и имеющийся состав не впечатлял.

Ахметов вообще никакой, Соболев старался, бегал, но моментов голевых не было практически. Родригао надeжно играл, но видно, что не в оптимальном состоянии. Чистякова вообще заменил в первом тайме, хотя вроде бы никакой травмы не было. Вообще, если не знать, что это «Зенит» на поле, можно было бы сказать, что «Факел» играет с более слабой командой. Гости провели посредственный матч», – написал Бубнов.