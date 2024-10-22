Семак прокомментировал свист фанатов «Зенита» в адрес Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отношении болельщиков к Александру Соболеву.

– Сергей Богданович, невероятная гостевая поддержка «Зенита»…

– Потрясающая, да!

– Фанаты из Петербурга даже перекрикивали местных, я даже не могу вспомнить, чтобы в Воронеже было что-то подобное с учетом того, что этим наши болельщики славятся. Но момент, наверное, не совсем приятный, связанный с Александром Соболевым. Когда он получал мяч, даже на разминке, его освистывали. Очень непонятная реакция для нас, как для воронежских болельщиков. Как это отражается и отражается ли на адаптации игрока, мешает ему или помогает? И как это взаимодействие идет с такой достаточно острой реакцией?

– Что касается, во-первых, болельщиков, конечно, они ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право.

А что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придется столкнуться с определенной долей негатива. Тем не менее, я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру.

И по сегодняшнему матчу и желания, и старания было очень много. Я думаю, что он на правильном пути. Уверен, что он поможет нашей команде в достижении тех целей, которые стоят перед нашим клубом.