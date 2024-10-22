Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Семак прокомментировал свист фанатов «Зенита» в адрес Соболева

    Семак прокомментировал свист фанатов «Зенита» в адрес Соболева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отношении болельщиков к Александру Соболеву.

    – Сергей Богданович, невероятная гостевая поддержка «Зенита»…

    – Потрясающая, да!

    – Фанаты из Петербурга даже перекрикивали местных, я даже не могу вспомнить, чтобы в Воронеже было что-то подобное с учетом того, что этим наши болельщики славятся. Но момент, наверное, не совсем приятный, связанный с Александром Соболевым. Когда он получал мяч, даже на разминке, его освистывали. Очень непонятная реакция для нас, как для воронежских болельщиков. Как это отражается и отражается ли на адаптации игрока, мешает ему или помогает? И как это взаимодействие идет с такой достаточно острой реакцией?

    – Что касается, во-первых, болельщиков, конечно, они ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право.

    А что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придется столкнуться с определенной долей негатива. Тем не менее, я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру.

    И по сегодняшнему матчу и желания, и старания было очень много. Я думаю, что он на правильном пути. Уверен, что он поможет нашей команде в достижении тех целей, которые стоят перед нашим клубом.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Форвард оформил 1+1 в 8 официальных матчах за новую команду.

    Новости по теме
    Семак оценил кричалку «Зенит» – позор российского футбола» 30
    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» 3
    Жена Семака – об отношениях с мужем: «Он доминирует, я подчиняюсь» 9
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 