20 октября 2024 года на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Анжером». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои результаты.

«Тулуза»

«Тулуза» занимает 16-е место с 5 очками после 7 матчей. В последней игре команда уступила «Лиллю» со счетом 1:2. Команда демонстрирует нестабильную игру: в последних пяти встречах она забила 5 голов и пропустила 9. Основной угрозой в атаке является Шави Бабика, который уже забил 3 мяча в этом сезоне. «Тулуза» проигрывает в трех последних матчах подряд и нуждается в очках, чтобы выйти из кризиса.

Последние матчи «Тулузы»:

«Анжер»

«Анжер» занимает 18-е место с 3 очками и также нуждается в победе, чтобы улучшить свое положение в таблице. В последней игре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1). В последних пяти играх «Анжер» забил 5 голов и пропустил 10, что свидетельствует о проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Химад Абделли с 3 голами в 9 матчах. Команда не может победить в 7 последних матчах, но стабильно забивает.

Последние матчи «Анжера»:

Личные встречи

В последних 11 встречах «Тулуза» не проигрывает «Анжеру» в 9 матчах, что дает им определенное преимущество. В последней встрече «Тулуза» победила на выезде со счетом 2:0, что подчеркивает их уверенность в матчах с этим соперником.

Последние встречи:

Статистика

«Тулуза»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

«Анжер»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

Прогноз на матч «Тулуза» – «Анжер»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч будет равным и результативным. Оба коллектива испытывают трудности в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тулуза» имеет преимущество за счет домашнего поля и позитивной статистики в личных встречах с «Анжером», что делает их фаворитами на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тулузы» – коэффициент 2.25

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Тулузы» за коэффициент 2.25.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы команд и их показателей, наиболее вероятным исходом видится победа «Тулузы» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Тулузы» за 8.50.