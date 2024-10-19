20 октября 2024 года на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Анжером». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои результаты.
«Тулуза»
«Тулуза» занимает 16-е место с 5 очками после 7 матчей. В последней игре команда уступила «Лиллю» со счетом 1:2. Команда демонстрирует нестабильную игру: в последних пяти встречах она забила 5 голов и пропустила 9. Основной угрозой в атаке является Шави Бабика, который уже забил 3 мяча в этом сезоне. «Тулуза» проигрывает в трех последних матчах подряд и нуждается в очках, чтобы выйти из кризиса.
Последние матчи «Тулузы»:
- «Лилль» 2:1 «Тулуза»
- «Тулуза» 1:2 «Лион»
- «Брест» 2:0 «Тулуза»
- «Тулуза» 2:0 «Гавр»
- «Тулуза» 1:3 «Марсель»
«Анжер»
«Анжер» занимает 18-е место с 3 очками и также нуждается в победе, чтобы улучшить свое положение в таблице. В последней игре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1). В последних пяти играх «Анжер» забил 5 голов и пропустил 10, что свидетельствует о проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Химад Абделли с 3 голами в 9 матчах. Команда не может победить в 7 последних матчах, но стабильно забивает.
Последние матчи «Анжера»:
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
- «Анжер» 1:3 «Реймс»
- «Анжер» 1:1 «Нант»
- «Страсбур» 1:1 «Анжер»
- «Анжер» 1:4 «Ницца»
Личные встречи
В последних 11 встречах «Тулуза» не проигрывает «Анжеру» в 9 матчах, что дает им определенное преимущество. В последней встрече «Тулуза» победила на выезде со счетом 2:0, что подчеркивает их уверенность в матчах с этим соперником.
Последние встречи:
Статистика
«Тулуза»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
«Анжер»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
Прогноз на матч «Тулуза» – «Анжер»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч будет равным и результативным. Оба коллектива испытывают трудности в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тулуза» имеет преимущество за счет домашнего поля и позитивной статистики в личных встречах с «Анжером», что делает их фаворитами на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Тулузы» – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Тулузы» за коэффициент 2.25.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы команд и их показателей, наиболее вероятным исходом видится победа «Тулузы» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Тулузы» за 8.50.