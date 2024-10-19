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    • Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Анжер», Лига 1, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Анжер», Лига 1, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Стадиум де Тулуз» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Анжером». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои результаты.

    «Тулуза»

    «Тулуза» занимает 16-е место с 5 очками после 7 матчей. В последней игре команда уступила «Лиллю» со счетом 1:2. Команда демонстрирует нестабильную игру: в последних пяти встречах она забила 5 голов и пропустила 9. Основной угрозой в атаке является Шави Бабика, который уже забил 3 мяча в этом сезоне. «Тулуза» проигрывает в трех последних матчах подряд и нуждается в очках, чтобы выйти из кризиса.

    Последние матчи «Тулузы»:

    «Анжер»

    «Анжер» занимает 18-е место с 3 очками и также нуждается в победе, чтобы улучшить свое положение в таблице. В последней игре команда сыграла вничью с «Марселем» (1:1). В последних пяти играх «Анжер» забил 5 голов и пропустил 10, что свидетельствует о проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Химад Абделли с 3 голами в 9 матчах. Команда не может победить в 7 последних матчах, но стабильно забивает.

    Последние матчи «Анжера»:

    Личные встречи

    В последних 11 встречах «Тулуза» не проигрывает «Анжеру» в 9 матчах, что дает им определенное преимущество. В последней встрече «Тулуза» победила на выезде со счетом 2:0, что подчеркивает их уверенность в матчах с этим соперником.

    Последние встречи:

    Статистика

    «Тулуза»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    «Анжер»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Анжер»

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч будет равным и результативным. Оба коллектива испытывают трудности в обороне, но при этом стабильно забивают. «Тулуза» имеет преимущество за счет домашнего поля и позитивной статистики в личных встречах с «Анжером», что делает их фаворитами на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Тулузы» – коэффициент 2.25
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Тулузы» за коэффициент 2.25.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы команд и их показателей, наиболее вероятным исходом видится победа «Тулузы» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Тулузы» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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