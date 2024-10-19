«Зенит» уничтожил дебютанта РПЛ, Слуцкий близок к титулу в Китае, в «Реале» жалеют о подписании Мбаппе и другие новости

У сборной России более 25 потенциальных соперников по товарищеским матчам

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На «Матч ТВ» запретили называть Лусиано Гонду по фамилии – есть реакция «Зенита»

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона

Экс-защитник «Реала» сделал татуировку в честь новорожденной дочери, но выяснилось, что ребенок не от него

Дзюба засмотрелся на модель, открывавшую матч «Акрон» – «Зенит», и быстро травмировался

В «Реале» жалеют, что подписали Мбаппе

«Зенит» разгромил «Акрон» в 12-м туре РПЛ, «Ахмат» дома проиграл «Факелу»

«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить тренера у «Манчестер Сити»

907-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» вырвать победу на 97-й минуте