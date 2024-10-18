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    • Дзюба засмотрелся на модель, открывавшую матч «Акрон» – «Зенит»

    Дзюба засмотрелся на модель, открывавшую матч «Акрон» – «Зенит»

    В соцсетях обсуждают реакцию форварда «Акрона» Артема Дзюбы на Александру Нехорошеву.

    Модель открывала сегодняшний матч против «Зенита» (0:5), нанеся первый символический удар по мячу.

    27-летняя тольяттинка Нехорошева выиграла три приза в конкурсе «Миссис Россия Вселенная – 2024»: «Вторая вице миссис Россия Вселенная 2024», «Миссис красота 2024», «Миссис обаяние 2024».

    В трансляции было видно, как Дзюба засмотрелся на нее. Также выяснилось, что он кричал Андрею Мостовому: «Зацени!»

    • Нападающего заменили уже на 9-й минуте.
    • 36-летний футболист, предварительно, травмировал заднюю поверхность бедра.
    • Без него «Акрон» проиграл со счетом 0:5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    1729283233
    Похлопал он,перекрестился,сглотнул слюну и...удалился.
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    Anton01011969
    1729283662
    Теперь и вторую руку к делу приспособит!!!
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