Дзюба засмотрелся на модель, открывавшую матч «Акрон» – «Зенит»

В соцсетях обсуждают реакцию форварда «Акрона» Артема Дзюбы на Александру Нехорошеву.

Модель открывала сегодняшний матч против «Зенита» (0:5), нанеся первый символический удар по мячу.

27-летняя тольяттинка Нехорошева выиграла три приза в конкурсе «Миссис Россия Вселенная – 2024»: «Вторая вице миссис Россия Вселенная 2024», «Миссис красота 2024», «Миссис обаяние 2024».

В трансляции было видно, как Дзюба засмотрелся на нее. Также выяснилось, что он кричал Андрею Мостовому: «Зацени!»