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    • РПЛ. «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0) и вышел на 1-е место в чемпионате

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0) и вышел на 1-е место в чемпионате

    «Зенит» на выезде нанес сокрушительное поражение «Акрону».

    Команда Сергея Семака забила в ворота соперника пять безответных мячей.

    Дубль оформил Андрей Мостовой, по разу отличились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур Гимараес. В активе Клаудиньо два ассиста.

    Форвард «Акрона» Артем Дзюба травмировался и был заменен уже на 9-й минуте. На 74-й минуте Константин Савичев оставил хозяев поля вдесятером.

    Набрав три очка, «Зенит» вышел на первое место в РПЛ, но «Краснодар» и «Локомотив» еще не сыграли в 12-м туре.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Акрон (Тольятти) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мостовой, 16; 0:2 – Мостовой, 39; 0:3 – Кассьерра, 45; 0:4 – Гонду, 52; 0:5 – Артур, 85.

    Удаление: Савичев, 74 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (40)
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    ZAITZEFF2011
    1729272140
    Хороший тренировочный матч для Зенита.
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    Спартачище
    1729272698
    Только болотные фонады могут радоваться таким унылым договорнякам Настоящую силу газклуп всегда в ЛЧ показывал. Позор и посмешище на весь футбольный мир каждый раз))
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    Taps
    1729273145
    Спартаковскому уроду Соболю дали ударить 1 раз и больше мяч не давали.
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    fakeid
    1729273213
    ого, только домой пришёл, а тут такое. круто) хряки, небось, визжат, или в бачках уже сидят?))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729273921
    Зенит с убедительной победой на классе. Гыгыгы
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    andr2112
    1729274280
    Те, кто смотрел матч с самого начала - наверняка видели реакцию Дзюбы на фотомодель, сделавшую первый удар по мячу. Впоследствии - на 8-й минуте его заменили, а в перерыве сказали, что у него спазм мышц. Только не уточнили каких...) А Зенит все равно - с победой!!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729274318
    Воспитанник свинарника слился на 8 минуте, предчувствуя разгром на классе. Стыдно за судейско мазутный антинародный проект из Тушино. Гыгыгы
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    Айболид
    1729274914
    В Зените сняли бан на удары по воротам ? Не может быть !
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729275017
    У Зенита промежуточное 1 место. Завтра быки отдерут свинарник и возьмут 3 очка. Гыгыгы
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    anatolich72
    1729275764
    Удивительно, сколько дебилов за зенит болеет. Все мысли о Спартаке, хотя и заголовок другой.
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