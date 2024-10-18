РПЛ. «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0) и вышел на 1-е место в чемпионате

«Зенит» на выезде нанес сокрушительное поражение «Акрону».

Команда Сергея Семака забила в ворота соперника пять безответных мячей.

Дубль оформил Андрей Мостовой, по разу отличились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур Гимараес. В активе Клаудиньо два ассиста.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба травмировался и был заменен уже на 9-й минуте. На 74-й минуте Константин Савичев оставил хозяев поля вдесятером.

Набрав три очка, «Зенит» вышел на первое место в РПЛ, но «Краснодар» и «Локомотив» еще не сыграли в 12-м туре.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Акрон (Тольятти) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 16; 0:2 – Мостовой, 39; 0:3 – Кассьерра, 45; 0:4 – Гонду, 52; 0:5 – Артур, 85.

Удаление: Савичев, 74 – нет.

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