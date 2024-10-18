В «Зените» отреагировали на новость о запрете СМИ называть Лусиано Гонду по фамилии

В «Зените» ответили на вопросы о корректном упоминании летнего новичка команды Лусиано Гонду.

Представитель петербургского клуба прокомментировал информацию, что отдельным СМИ запретили называть аргентинца по фамилии.

– Прошлые клубы, аргентинские и европейские медиа и сервисы статистики всегда называли Лусиано Гонду по фамилии или имени-фамилии. Так же игрок называет сам себя в соцсетях. Почему на форме Зенит написал «Лусиано» и исключительно по имени называет его на сайте и в соцсетях?

– Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в «Зените» будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли «Лучо» или «Лучи».

– Советовал ли Зенит российским медиа называть Лусиано Гонду по имени, а не фамилии?

– Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса», писать не «Гондоу», а «Гонду» – с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили.

Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя – Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени.

С такой же просьбой обратились в «Матч ТВ», и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя – Лусиано.

Интересно, что эта тема вызвала именно у вас такой интерес, ведь сравнительно недавно после ребрендинга «Спортс» столкнулся с похожей историей: известный тренер настойчиво называла вас «Спортс.ру»… И кстати, «Зенит» на просьбу ваших коллег называть вас отныне «Спортс» отреагировал максимально серьезно и уважительно.