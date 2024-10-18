На «Матч ТВ» запретили называть Лусиано Гонду по фамилии

«Зенит» обратился к отдельным российским СМИ по поводу упоминания летнего новичка команды Лусиано Гонду.
Это подтвердили источник с «Матч ТВ» и Максим Алланазаров из «Спорт-Экспресса».
– Рекомендовал ли кто-то, как вы должны называть Лусиано Гонду?
– Скажу честно, была некая просьба от «Зенита»: вы можете поменьше писать Гонду и делать акцент на Лусиано?
Знаю, что на презентации люди из пресс-службы тоже по-доброму просили журналистов: если не сложно, лучше пишите Лусиано.
- В августе «Зенит» купил аргентинца за 12 млн евро.
- Гонду забил 4 гола в 6 матчах.