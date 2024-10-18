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    На «Матч ТВ» запретили называть Лусиано Гонду по фамилии

    «Зенит» обратился к отдельным российским СМИ по поводу упоминания летнего новичка команды Лусиано Гонду.

    Это подтвердили источник с «Матч ТВ» и Максим Алланазаров из «Спорт-Экспресса».

    – Рекомендовал ли кто-то, как вы должны называть Лусиано Гонду?

    – Скажу честно, была некая просьба от «Зенита»: вы можете поменьше писать Гонду и делать акцент на Лусиано?

    Знаю, что на презентации люди из пресс-службы тоже по-доброму просили журналистов: если не сложно, лучше пишите Лусиано.

    • В августе «Зенит» купил аргентинца за 12 млн евро.
    • Гонду забил 4 гола в 6 матчах.

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    Источник: Спортс’’

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии (14)
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    Номэд
    1729261146
    Позорный гаспром Позорный сенит Позорный матч тв
    Ответить
    NewLife
    1729261230
    Хорошо, что не приходится играть с китайцами. Как переводится Хулио Иглесиаз - Ты чего, Иглесиаз ))
    Ответить
    TIMOTHY
    1729261530
    Дичь
    Ответить
    ...уефан
    1729261595
    ...к этому парню и не прилипло бы ничего. Нормальный пацан, без апломба и работяга и талант). Сами говорильню затеяли. Вот, Соболев - Гондон с большой буквы "Г"...
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    Semenycch
    1729261658
    Это для того, чтобы тупорылое парнокопытное стадо Шариковых не провоцировать на перефразирование фамилии этого игрока. У тупорылых ведь мозгов на большее по определению не хватит!
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    DOCTOR PENALTY
    1729261937
    Провокация. За них ещё играет Педро, по нему распоряжений не было?
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    The only one
    1729262183
    а чё так застеснялись?
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    Цугундeр
    1729262301
    Данунах..) Пыль из бутсы. Вон, в розовой компании, пробегал Джано (и не без успеха , жалко парнишку- не попёрло). Всё равно фамилию не проглотишь. Так или иначе ,ублюдки незадачливые напомнят.
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    kvm
    1729263515
    и убрать Гондурас с карты мира...(что-то у мюллера гонду зудит)
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    Борис34684
    1729263821
    Что за бред, сами придумывают себе проблемы. А на счёт попросили вряд ли, скорее приказали.
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