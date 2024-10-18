Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • У сборной России более 25 потенциальных соперников по товарищеским матчам

    У сборной России более 25 потенциальных соперников по товарищеским матчам

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по проведения товарищеских матчей с участием сборной России.

    «Сколько активных переговоров с соперниками у РФС? Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии«, – заявил Митрофанов.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

    Новости по теме
    Лукашенко запросил ответный матч Беларуси с Россией 10
    Сборная Афганистана не будет играть с Россией 6
    РФС определился с городом проведения матча Россия – Бруней 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1729249832
    ...и не вздумайте их тут нам даже и называть, не портите болелам настроение!...
    Ответить
    The only one
    1729249855
    более 25 потенциальных соперников по товарищеским матчам. А фактически- одни белорусы...
    Ответить
    fakeid
    1729250368
    в ту же дату, что и мы недавно, мексика не смогла найти себе соперника, поэтому сыграла против валенсии. почему с ними не договориться было?
    Ответить
    MazaiNN
    1729250789
    У нас этого ,,добра,, видимо не видимо... Или не видимо видимо...
    Ответить
    acor94
    1729251149
    Сборную Гондураса уже называли?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1729251927
    100% из этих 25 ни одна не входит в первую полсотню,а скорее и в сотню
    Ответить
    DeStar
    1729251973
    ну как обычно, на бумаге - 25 соперников по факту - не нашлось с кем сыграть вот прямо сейчас зп у нас лям на заводе у каждого по факту - уровень гвинеи)
    Ответить
    FWSPM
    1729256285
    Клоуны
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 