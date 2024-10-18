У сборной России более 25 потенциальных соперников по товарищеским матчам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по проведения товарищеских матчей с участием сборной России.
«Сколько активных переговоров с соперниками у РФС? Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии«, – заявил Митрофанов.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
- На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.