В «Реале» жалеют, что подписали Мбаппе

Французский журналист Ромен Молина, сотрудничающий с BBC, CNN и The New York Times, сообщил, что в «Реале» жалеют о трансфере Килиана Мбаппе.

Летом форвард перешел из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Француз забил 7 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

«В клубе жалеют, что подписали его. Я гарантирую это. Мне говорили об этом не для протокола. Вышло совсем не то, на что они рассчитывали. Это была прихоть Переса, только он хотел его заполучить.

Пересу всегда нравились звездные футболисты. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

В клубе расстроены, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, но он сразу начал играть [в официальных матчах], в отличие от Беллингема», – сказал журналист.