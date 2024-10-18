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    В «Реале» жалеют, что подписали Мбаппе

    Французский журналист Ромен Молина, сотрудничающий с BBC, CNN и The New York Times, сообщил, что в «Реале» жалеют о трансфере Килиана Мбаппе.

    • Летом форвард перешел из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Француз забил 7 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

    «В клубе жалеют, что подписали его. Я гарантирую это. Мне говорили об этом не для протокола. Вышло совсем не то, на что они рассчитывали. Это была прихоть Переса, только он хотел его заполучить.

    Пересу всегда нравились звездные футболисты. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

    В клубе расстроены, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

    Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, но он сразу начал играть [в официальных матчах], в отличие от Беллингема», – сказал журналист.

    • Мбаппе обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма.
    • Он ездил в шведскую столицу вместо матчей сборной в Лиге наций.
    • Нападающему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:36
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729269794
    Поделом.Гнильцой обзавелись задорого.
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    Semenycch
    1729270377
    Если он сядет, то это будет удар по Реалу!
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    Ghork
    1729270968
    Да вброс по любому...
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    subbotaspartak
    1729272865
    А понтов было...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729274910
    Заговор масонов, свободу Килиану Мбаппе !
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    Romeo 123
    1729274975
    Мбопо как и гном игрок одной команды, без псж он средний игрочишко
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