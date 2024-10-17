Мбаппе грозит тюрьма, если он будет признан виновным в изнасиловании

Стали известные возможные последствия для нападающего Килиана Мбаппе, в случае если он будет признан виновным в изнасиловании. За доказанное изнасилование в Швеции предусмотрено до 6 лет лишения свободы, пишет Le Parisien со ссылкой на Уголовный кодекс Швеции. Наказание может быть как сокращено до 3 лет, так и увеличено до 10 лет при отягчающих обстоятельствах.
По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность тюремного заключения за изнасилование в 2019 году составила около 27 месяцев.
- Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
- Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.