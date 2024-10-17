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    • Мбаппе грозит тюрьма, если он будет признан виновным в изнасиловании

    Мбаппе грозит тюрьма, если он будет признан виновным в изнасиловании

    Стали известные возможные последствия для нападающего Килиана Мбаппе, в случае если он будет признан виновным в изнасиловании. За доказанное изнасилование в Швеции предусмотрено до 6 лет лишения свободы, пишет Le Parisien со ссылкой на Уголовный кодекс Швеции. Наказание может быть как сокращено до 3 лет, так и увеличено до 10 лет при отягчающих обстоятельствах.

    По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность тюремного заключения за изнасилование в 2019 году составила около 27 месяцев.

    • Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
    • Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.

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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии (5)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729148740
    Происки масонов, свободу Килиану Мбаппе!
    Ответить
    Damir07
    1729150301
    Не надо было так не красиво поступать с псж
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    AtticusFinch1
    1729151383
    Шоколад не виноват,пацан к успеху шёл
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    fakeid
    1729154636
    беги в россию, укроем где-нибудь)
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    =Cпартак=
    1729157329
    с его баблом явно отмажут
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