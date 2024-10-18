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    • РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Факелу» (2:3) и остался на последнем месте

    РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Факелу» (2:3) и остался на последнем месте

    «Ахмат» потерпел поражение в 12-м туре РПЛ.

    Команда из Грозного на своем поле проиграла 2:3, дважды ведя в счете по ходу встречи.

    Гости вырвали победу вдесятером, забив на 94-й минуте. Дубль в активе Алексея Каштанова.

    «Факел» поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» остался на последней строчке в лиге.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Талаль, 13; 1:1 – Каштанов, 16; 2:1 – Камилов, 33; 2:2 – Марков (с пенальти), 77; 2:3 – Каштанов, 90+4.

    Удаление: нет – Дзиов, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (10)
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    insider_retro
    1729279192
    Достойное завершение труднейшего выездного поединка! Факел с Победой!
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    MazaiNN
    1729279545
    Молодцы воронежцы..
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    Parham
    1729279769
    Эээххх Ташуев! Что-то последнее время дела плохи! Пара на пенсию!
    Ответить
    Айболид
    1729280067
    Народная команда показала характер .
    Ответить
    slavа0508
    1729280187
    Факел с победой !!!Походу даже Кадыров не спасёт Ахмат от вылета ...
    Ответить
    Mirak92
    1729280237
    Будут свою силу ахматушкину в пердиве показывать походу
    Ответить
    alex1951
    1729280372
    Будующие Чемпионы России - это Спартак и Динамо! Кто против!
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    FCSpartakM
    1729280938
    Физручелло Ташуев тащит Ахмат все глубже. Свистать всех наверх. Зато бедный полыхал своим престарелым аналом, что Спартак приглашает людей с улицы в команду.
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    fakeid
    1729282456
    факел, извинись.
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