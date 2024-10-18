РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Факелу» (2:3) и остался на последнем месте

«Ахмат» потерпел поражение в 12-м туре РПЛ.

Команда из Грозного на своем поле проиграла 2:3, дважды ведя в счете по ходу встречи.

Гости вырвали победу вдесятером, забив на 94-й минуте. Дубль в активе Алексея Каштанова.

«Факел» поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» остался на последней строчке в лиге.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж) – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Талаль, 13; 1:1 – Каштанов, 16; 2:1 – Камилов, 33; 2:2 – Марков (с пенальти), 77; 2:3 – Каштанов, 90+4.

Удаление: нет – Дзиов, 85.

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