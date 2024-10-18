19 октября 2024 года на стадионе «Бейра-Рио» пройдет матч 30-го тура Бразильской Серии A между «Интернасьонал» и «Гремио». Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции. «Интернасьонал» продолжает серию без поражений, а «Гремио» сталкивается с трудностями на выезде.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая на протяжении 9 матчей подряд. Команда стабильно забивает в последних матчах, что подтверждается их 7 играми подряд с голами. Эннер Валенсия является главным лидером команды в атаке, забив 9 голов в 30 матчах. Однако, оборона «Интернасьонала» не всегда стабильна – команда пропускает в 4 из последних 5 игр. В последних 5 матчах «Интернасьонал» забил 13 голов и пропустил 6.

Последние матчи «Интернасьонала»:

«Гремио»

«Гремио» занимает 11-е место и показывает нестабильные результаты в последние недели. Команда забила 8 голов за 5 матчей, но также пропустила 7. Основная проблема «Гремио» – игра на выезде, где команда проиграла 3 последних матча. Франко Кристальдо остается ключевым игроком команды, забив 12 голов в 50 матчах. Несмотря на текущие трудности, «Гремио» остается конкурентоспособной командой, способной создать проблемы соперникам.

Последние матчи «Гремио»:

Личные встречи

«Интернасьонал» выиграл 3 последних матча против «Гремио», что подчеркивает их превосходство в недавних очных встречах. «Гремио» не удается стабильно выступать на поле соперника, что дает преимущество хозяевам перед предстоящей игрой.

Последние встречи:

Статистика

«Интернасьонал»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Гремио»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Гремио»

Учитывая форму и статистику обеих команд, «Интернасьонал» выглядит фаворитом в этом матче. Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, а также более уверенные результаты в личных встречах с «Гремио». Ожидается, что хозяева смогут воспользоваться проблемами гостей на выезде и одержать победу с минимальным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Интернасьонала» за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом является победа «Интернасьонала» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Интернасьонала» за коэффициент 7.00.