Дмитриев: «Не было причин увольнять Осинькина из «Крыльев Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев прокомментировал решение губернатора не увольнять главного тренера Игоря Осинькина.

«Были, конечно, небольшие сомнения, как разрешится ситуация в клубе. Но всe равно оставалась надежда, что всe будет хорошо. Причин увольнять Игоря Витальевича не было. Не знаю даже, откуда такие слухи пошли.

Рад, что всe закончилось так, как закончилось. И мы, и тренерский штаб «Крыльев Советов» можем готовиться к следующим матчам, не отвлекаясь ни на что постороннее», – сказал Дмитриев.