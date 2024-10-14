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    • Прогноз на точный счет матча «Уфа» – «Черноморец», Кубок России, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Уфа» – «Черноморец», Кубок России, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе «Нефтяник» состоится матч пятого тура Кубка России между «Уфой» и «Черноморцем». Обе команды находятся в нестабильной форме, и этот матч станет важным этапом в борьбе за выход в следующую стадию турнира.

    «Уфа»

    «Уфа» подходит к этому матчу после ничьей с «Волгарем» (1:1), которую они выиграли по пенальти (4:5). Команда демонстрирует слабую игру в атаке, забив всего 4 гола в последних 5 матчах. Также «Уфа» испытывает серьeзные проблемы в обороне – они пропустили 8 голов за этот же период. Однако домашний фактор может помочь «Уфе» улучшить свои результаты в предстоящем матче.

    Последние матчи «Уфы»:

    • «Уфа» 0:3 «Черноморец»

    • «Уфа» 3:3 «СКА Хабаровск»

    • «Арсенал Тула» 0:0 «Уфа»

    • «Волгарь» 1:1 «Уфа» (4:5)

    • «Уфа» 0:1 «Чайка»

    «Черноморец»

    «Черноморец» также выступает нестабильно, проиграв последний матч «Амкару» в серии пенальти (3:3, 4:3). Тем не менее, команда демонстрирует неплохую результативность – 11 голов в последних 5 играх. Проблемы «Черноморца» также связаны с обороной, которая позволяет соперникам забивать в среднем 1,2 гола за матч. Несмотря на это, «Черноморец» остается опасным соперником и постарается продемонстрировать свой атакующий потенциал.

    Последние матчи «Черноморца»:

    • «Уфа» 0:3 «Черноморец»

    • «Алания» 2:0 «Черноморец»

    • «Черноморец» 3:0 «Сокол»

    • «Амкар» 3:3 «Черноморец» (4:3)

    • «Ротор» 1:2 «Черноморец»

    Личные встречи

    Последняя встреча между «Уфой» и «Черноморцем» закончилась уверенной победой гостей – 3:0 в пользу «Черноморца». Этот результат показывает, что «Черноморец» умеет эффективно использовать свои моменты и доминировать в игре против «Уфы». Учитывая этот фактор, «Черноморец» вновь будет стремиться повторить успех.

    Статистика

    «Уфа»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    • 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Черноморец»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Уфа» – «Черноморец»

    Учитывая текущие формы команд, можно ожидать, что «Черноморец» будет доминировать на поле. Они обладают более сильной атакой и уже обыгрывали «Уфу» с крупным счeтом. В то же время, «Уфа» будет стараться использовать домашний фактор, но недостаток уверенности в атаке и слабая оборона могут стать решающими факторами в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Черноморца» – коэффициент 2.30

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Черноморца» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Черноморца» с преимуществом в два гола.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Черноморца» за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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