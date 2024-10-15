15.10.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
4-1-2-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
93
Гараев
38
Захаров
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
4-1-1-3-1
51
Митров
2
Косогоров
27
Черный
78
Якушевич
42
Джон
46
Синицын
15
Самойлов
28
Султонов
8
Сухомлинов
78
Куль
75
Жамалетдинов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
8
Шаваев
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Адаев
9
Адаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
27
Черный
89
Загре
89
Загре
27
Черный
28
Султонов
38
Алейников
38
Алейников
28
Султонов
15
Самойлов
5
Зинков
5
Зинков
15
Самойлов
46
Синицын
97
Малахов
97
Малахов
46
Синицын
78
Куль
9
Федоров
9
Федоров
78
Куль
Остались в запасе
Уфа
Шинник
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Уфа - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Шинника», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»