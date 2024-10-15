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  • «Уфа» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

«Уфа» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 15:50
Уфа
15.10.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 1
Завершен
Шинник
53' Т. Жамалетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
93
Гараев
38
Захаров
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
4-1-1-3-1
51
Митров
2
Косогоров
27
Черный
78
Якушевич
42
Джон
46
Синицын
15
Самойлов
28
Султонов
8
Сухомлинов
78
Куль
75
Жамалетдинов
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
8
Шаваев
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Адаев
9
Адаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
27
Черный
89
Загре
89
Загре
27
Черный
28
Султонов
38
Алейников
38
Алейников
28
Султонов
15
Самойлов
5
Зинков
5
Зинков
15
Самойлов
46
Синицын
97
Малахов
97
Малахов
46
Синицын
78
Куль
9
Федоров
9
Федоров
78
Куль
Остались в запасе
Уфа
Шинник
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Уфа - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Шинника», 5-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Шинник»

«Уфа» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Шинник Уфа
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