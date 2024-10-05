6 октября 2024 года на стадионе «Kalyon Stadyumu» пройдет матч 8-го тура Суперлиги Турции, в котором «Газиантеп» примет «Бешикташ». Обе команды находятся в разных формах и имеют разные цели на сезон, что делает предстоящую встречу особенно интересной.
«Газиантеп»
«Газиантеп» переживает сложный период в чемпионате. После 6 туров команда занимает 16-е место, набрав всего 4 очка. Коллектив не может победить в последних 5 матчах и испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В предыдущем туре «Газиантеп» уступил «Еюпспору» (2:3), несмотря на то, что вел по ходу матча. Основная проблема – это слабая защита, которая допускает много ошибок и часто теряет концентрацию. В домашних матчах команда играет более организованно, что может стать фактором против «Бешикташа».
Последние матчи «Газиантепа»:
- «Еюпспор» 3:2 «Газиантеп»
- «Газиантеп» 0:0 «Трабзонспор»
- «Галатасарай» 3:1 «Газиантеп»
- «Сивасспор» 3:2 «Газиантеп»
- «Газиантеп» 1:1 «Кабили»
«Бешикташ»
«Бешикташ» занимает 3-е место в чемпионате с 16 очками после 6 туров. Команда стабильно играет в национальном первенстве, выиграв 5 из 6 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле, который забил 10 голов в 9 матчах. В последнем туре Суперлиги «Бешикташ» уверенно обыграл «Кайсериспор» (3:0), но в Лиге Европы потерпел два крупных поражения подряд: от «Аякса» (0:4) и «Айнтрахта» (1:3). Основные проблемы команды связаны с физической усталостью после еврокубков и нестабильностью обороны, которая пропускает практически в каждом матче.
Последние матчи «Бешикташа»:
- «Бешикташ» 1:3 «Айнтрахт Ф»
- «Кайсериспор» 0:3 «Бешикташ»
- «Аякс» 4:0 «Бешикташ»
- «Бешикташ» 2:1 «Еюпспор»
- «Трабзонспор» 1:1 «Бешикташ»
Личные встречи
В последних личных встречах «Газиантеп» успешно противостоит «Бешикташу» на своем поле, не проигрывая в 5 из 7 матчей. Однако, в предыдущем сезоне команды обменялись победами: «Газиантеп» выиграл у себя дома (2:0), а «Бешикташ» уверенно взял реванш на своем стадионе (2:0). Это указывает на непредсказуемый характер матчей между этими клубами.
Статистика
«Газиантеп»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах
«Бешикташ»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Газиантеп» – «Бешикташ»
«Бешикташ» подходит к этому матчу в качестве фаворита, учитывая разницу в классе и текущую форму команд. Несмотря на слабые результаты в еврокубках, в национальном чемпионате «Бешикташ» демонстрирует уверенную игру. «Газиантеп» же испытывает проблемы с защитой, что открывает возможности для атаки гостей. Ожидается, что «Бешикташ» будет владеть инициативой и контролировать игру, однако слабая оборона может позволить хозяевам забить хотя бы один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих показателей и нестабильности обеих оборон, наиболее вероятным исходом видится результативная игра с преимуществом гостей. «Бешикташ» имеет больше шансов на победу и должен забить минимум два гола.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Бешикташа» за 8.00.