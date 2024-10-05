6 октября 2024 года на стадионе «Kalyon Stadyumu» пройдет матч 8-го тура Суперлиги Турции, в котором «Газиантеп» примет «Бешикташ». Обе команды находятся в разных формах и имеют разные цели на сезон, что делает предстоящую встречу особенно интересной.

«Газиантеп»

«Газиантеп» переживает сложный период в чемпионате. После 6 туров команда занимает 16-е место, набрав всего 4 очка. Коллектив не может победить в последних 5 матчах и испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В предыдущем туре «Газиантеп» уступил «Еюпспору» (2:3), несмотря на то, что вел по ходу матча. Основная проблема – это слабая защита, которая допускает много ошибок и часто теряет концентрацию. В домашних матчах команда играет более организованно, что может стать фактором против «Бешикташа».

Последние матчи «Газиантепа»:

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 3-е место в чемпионате с 16 очками после 6 туров. Команда стабильно играет в национальном первенстве, выиграв 5 из 6 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Чиро Иммобиле, который забил 10 голов в 9 матчах. В последнем туре Суперлиги «Бешикташ» уверенно обыграл «Кайсериспор» (3:0), но в Лиге Европы потерпел два крупных поражения подряд: от «Аякса» (0:4) и «Айнтрахта» (1:3). Основные проблемы команды связаны с физической усталостью после еврокубков и нестабильностью обороны, которая пропускает практически в каждом матче.

Последние матчи «Бешикташа»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Газиантеп» успешно противостоит «Бешикташу» на своем поле, не проигрывая в 5 из 7 матчей. Однако, в предыдущем сезоне команды обменялись победами: «Газиантеп» выиграл у себя дома (2:0), а «Бешикташ» уверенно взял реванш на своем стадионе (2:0). Это указывает на непредсказуемый характер матчей между этими клубами.

Статистика

«Газиантеп»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

«Бешикташ»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Бешикташ»

«Бешикташ» подходит к этому матчу в качестве фаворита, учитывая разницу в классе и текущую форму команд. Несмотря на слабые результаты в еврокубках, в национальном чемпионате «Бешикташ» демонстрирует уверенную игру. «Газиантеп» же испытывает проблемы с защитой, что открывает возможности для атаки гостей. Ожидается, что «Бешикташ» будет владеть инициативой и контролировать игру, однако слабая оборона может позволить хозяевам забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.55.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и нестабильности обеих оборон, наиболее вероятным исходом видится результативная игра с преимуществом гостей. «Бешикташ» имеет больше шансов на победу и должен забить минимум два гола.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Бешикташа» за 8.00.