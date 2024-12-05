Спортивный директор «Гезтепе» отказал «Спартаку»

Спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце отклонил предложение «Спартака» занять аналогичную должность в московском клубе. По данным Sport24, 41-летнего хорватского специалиста все устраивает в Турции, он планирует продолжить развиваться там.

«Спартак» находится без спортивного директора с 10 ноября после увольнения португальского менеджера Томаша Амарала.

«Гезтепе» занимает 6-е место в чемпионате Турции с 21 очком после 13 матчей.

Манце завершил игровую карьеру в 2013 году, он выступал на позиции вратаря, привлекался в молодежную сборную Хорватии.