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    Спортивный директор «Гезтепе» отказал «Спартаку»

    Спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце отклонил предложение «Спартака» занять аналогичную должность в московском клубе. По данным Sport24, 41-летнего хорватского специалиста все устраивает в Турции, он планирует продолжить развиваться там.

    • «Спартак» находится без спортивного директора с 10 ноября после увольнения португальского менеджера Томаша Амарала.
    • «Гезтепе» занимает 6-е место в чемпионате Турции с 21 очком после 13 матчей.
    • Манце завершил игровую карьеру в 2013 году, он выступал на позиции вратаря, привлекался в молодежную сборную Хорватии.

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    Источник: Sport24

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    05.12.2024 17:18
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    Комментарии (11)
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    FRZZ
    1733409799
    Измир тёплый, красивый, стильный город.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1733409894
    Хорошая новость. )
    Ответить
    7:1
    1733410475
    просто узнал, что в тарасятник набирают по ориентации, а у него таких клиентов в списках нет. где он наберёт столько дезеувов? а не наберёт - уволят. так что всё правильно сделал.
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    acor94
    1733411791
    Ген директору из Гестапо лучше в Динамо Киев или в ФК Лвив.
    Ответить
    FWSPM
    1733423361
    Не может такого быть...как жить дальше? Иван одумайтесь
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