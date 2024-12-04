В «Бешикташе» прокомментировали новость об интересе к спартаковцу Литвинову

Менеджер по цифровым коммуникациям «Бешикташа» Умур Аяз ответил, действительно ли клуб хочет подписать Руслана Литвинова из «Спартака».

Об интересе турков к 23-летнему футболисту сообщалось неделю назад.

«Думаю, мы в Руслане Литвинове не заинтересованы. Могу сказать, что во время зимнего трансферного окна мы будем рассматривать потенциальных нападающих, а не центральных полузащитников», – сказал Аяз.