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    • В «Бешикташе» прокомментировали новость об интересе к спартаковцу Литвинову

    В «Бешикташе» прокомментировали новость об интересе к спартаковцу Литвинову

    Менеджер по цифровым коммуникациям «Бешикташа» Умур Аяз ответил, действительно ли клуб хочет подписать Руслана Литвинова из «Спартака».

    Об интересе турков к 23-летнему футболисту сообщалось неделю назад.

    «Думаю, мы в Руслане Литвинове не заинтересованы. Могу сказать, что во время зимнего трансферного окна мы будем рассматривать потенциальных нападающих, а не центральных полузащитников», – сказал Аяз.

    • Литвинов – воспитанник «Спартака». Он связан с клубом контрактом до 2026 года.
    • В этом сезоне хавбек провел 19 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2024 19:00
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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1733332823
    Отдайте тогда в аренду , чтоб здесь лишний раз не выходил…
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