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    • Стало известно, сколько «Зенит» предлагал «Бешикташу» за Зайнутдинова

    Стало известно, сколько «Зенит» предлагал «Бешикташу» за Зайнутдинова

    Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул рассказал о предложении, которое клуб получал от «Зенита» по трансферу казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

    «Зенит» настойчиво хотел [подписать] Зайнутдинова. Мы могли заработать 7,5 миллиона евро, но Бахтиер сказал: «Я точно не хочу ехать в Россию. Я хочу проявить себя перед тренером». После этого мы отклонили предложение», – сказал Шакул.

    • 26-летний Зайнутдинов провел в этом сезоне 3 матча за «Бешикташ»
    • Ранее он выступал за «Ростов» и ЦСКА.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4 миллиона евро.

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    Источник: страница Ягиза Сабунджуоглу в соцсети X

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    06.12.2024 09:05
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    Комментарии (5)
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    ilich55
    1733466731
    Ну, да, чего только не расскажет бывший генеральный секретарь. Поэтому тебя и выперли из «Бешикташа», что не заработал 7,5 миллиона евро.
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    R_a_i_n
    1733468850
    Ничего прям такого в нем нет.
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    Интерес
    1733473070
    Рабочая лошадка захотела остаться в туретчине.А в "Зените" сидел бы на лавке и затыкал образовавшиеся дыры в нужный час.
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    alefreddy
    1733491604
    вот как к болотным кроме дельфина никто не рвется
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