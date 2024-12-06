Стало известно, сколько «Зенит» предлагал «Бешикташу» за Зайнутдинова

Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул рассказал о предложении, которое клуб получал от «Зенита» по трансферу казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

«Зенит» настойчиво хотел [подписать] Зайнутдинова. Мы могли заработать 7,5 миллиона евро, но Бахтиер сказал: «Я точно не хочу ехать в Россию. Я хочу проявить себя перед тренером». После этого мы отклонили предложение», – сказал Шакул.