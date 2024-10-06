06.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
4-3-1-2
1
Диудис
33
Ташдемир
2
Виана
4
Саборит
5
Эрсой
10
Козловски
5
Ндиайе
44
Максим
18
Сореску
11
Лунгойи
29
Окереке
3-4-3
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
83
Фернандеш
27
Ндур
23
Мариу
22
Свенссон
7
Мучи
27
Рафа
9
Иммобиле
5
Эрсой
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
5
Эрсой
11
Лунгойи
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
11
Лунгойи
10
Козловски
19
Кодро
19
Кодро
10
Козловски
7
Мучи
5
Санук
5
Санук
7
Мучи
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
27
Рафа
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
27
Рафа
23
Мариу
7
Рашица
7
Рашица
23
Мариу
Остались в запасе
Газиантеп
Бешикташ
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
94
Гектуг Байтекин
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
4
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
14
Офсайды
4
2
Количество передач
325
464
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Бешикташа», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»