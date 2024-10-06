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  • «Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:50
Газиантеп
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
90+5' А. Максим
31' Ч. Иммобиле (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-3-1-2
1
Диудис
33
Ташдемир
2
Виана
4
Саборит
5
Эрсой
10
Козловски
5
Ндиайе
44
Максим
18
Сореску
11
Лунгойи
29
Окереке
3-4-3
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
83
Фернандеш
27
Ндур
23
Мариу
22
Свенссон
7
Мучи
27
Рафа
9
Иммобиле
5
Эрсой
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
5
Эрсой
11
Лунгойи
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
11
Лунгойи
10
Козловски
19
Кодро
19
Кодро
10
Козловски
7
Мучи
5
Санук
5
Санук
7
Мучи
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
27
Рафа
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
27
Рафа
23
Мариу
7
Рашица
7
Рашица
23
Мариу
Остались в запасе
Газиантеп
Бешикташ
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
94
Гектуг Байтекин
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
4
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
14
Офсайды
4
2
Количество передач
325
464
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Бешикташа», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп»«Бешикташ»

«Газиантеп» – «Бешикташ» онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Газиантеп
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