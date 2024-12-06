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    Моуринью хлестко ответил Гвардиоле

    Жозе Моуринью отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы.

    • Фанаты «Ливерпуля» кричали об отставке Гвардиолы во время матча на «Энфилде» 1 декабря.
    • В ответ на это тренер «Манчестер Сити» показал болельщикам 6 пальцев – столько титулов АПЛ он выиграл.
    • Раньше подобный жест делал Жозе Моуринью, бравший чемпионство в Англии 3 раза.

    «Гвардиола сказал, что, он выиграл шесть титулов АПЛ, а я только три. Но я выиграл их честно и чисто.

    Если я проиграл, то поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел [речь об обвинениях в 115 различных нарушениях финансовых правил].

    Я хочу побеждать, но делать это честно. Если я не могу побеждать честно, я лучше проиграю», – сказал Моуринью.

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    Источник: Sporx

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    06.12.2024 15:30
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1733489654
    Жозе топово накинул.Прям как в старые добрые времена)
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    FRZZ
    1733495863
    Моур хочет в АПЛ, но предложения нет, поэтому бесится.
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