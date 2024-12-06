Моуринью хлестко ответил Гвардиоле

Жозе Моуринью отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы.

Фанаты «Ливерпуля» кричали об отставке Гвардиолы во время матча на «Энфилде» 1 декабря.

В ответ на это тренер «Манчестер Сити» показал болельщикам 6 пальцев – столько титулов АПЛ он выиграл.

Раньше подобный жест делал Жозе Моуринью, бравший чемпионство в Англии 3 раза.

«Гвардиола сказал, что, он выиграл шесть титулов АПЛ, а я только три. Но я выиграл их честно и чисто.

Если я проиграл, то поздравлю соперника, потому что он оказался лучше меня. Я не хочу побед, пока рассматривают 150 дел [речь об обвинениях в 115 различных нарушениях финансовых правил].

Я хочу побеждать, но делать это честно. Если я не могу побеждать честно, я лучше проиграю», – сказал Моуринью.