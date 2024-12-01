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    • Йылмаз рассказал, как без вещей сбежал из Москвы, чтобы не переходить в «Локо» Смородской

    Йылмаз рассказал, как без вещей сбежал из Москвы, чтобы не переходить в «Локо» Смородской

    Бывший форвард сборной Турции Бурак Йылмаз рассказал, как сбежал из Москвы в 2012 году.

    «В 2012 году я с неохотой приехал в Москву подписывать контракт с «Локомотивом». Когда я уже был в городе, мне позвонили из «Галатасарая».

    В этот момент «Локо», поняв, что я хочу сбежать, спрятал мой чемодан. Я сказал, что хочу выйти прогуляться. При мне были только паспорт и кошелек. Я смог вернуться в Турцию, а мой чемодан «Луи Виттон» до сих пор в Москве», – цитирует Бурака твиттер 343 Digital.

    • В 2012 году «Локомотивом» руководила Ольга Смородская.
    • Йылмаз был в «Галатасарае» в 2012-2016 годах.
    • Бурак завершил карьеру в 2023 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 11:50
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    1733043508
    ОН в личном музее у Смородской.
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