Йылмаз рассказал, как без вещей сбежал из Москвы, чтобы не переходить в «Локо» Смородской

Бывший форвард сборной Турции Бурак Йылмаз рассказал, как сбежал из Москвы в 2012 году.

«В 2012 году я с неохотой приехал в Москву подписывать контракт с «Локомотивом». Когда я уже был в городе, мне позвонили из «Галатасарая».

В этот момент «Локо», поняв, что я хочу сбежать, спрятал мой чемодан. Я сказал, что хочу выйти прогуляться. При мне были только паспорт и кошелек. Я смог вернуться в Турцию, а мой чемодан «Луи Виттон» до сих пор в Москве», – цитирует Бурака твиттер 343 Digital.

В 2012 году «Локомотивом» руководила Ольга Смородская.

Йылмаз был в «Галатасарае» в 2012-2016 годах.

Бурак завершил карьеру в 2023 году.

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