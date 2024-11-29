«Спартак» может переманить спортивного директора из турецкого клуба

Стал известен еще один кандидат на пост спортивного директора «Спартака».

Это хорват Иван Манце. Сейчас он работает в турецком «Гезтепе». Ранее занимал аналогичные должности в хорватской «Риеке» и кипрском «Пафосе».

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 16 туров.

Томаш Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

Сообщалось, что москвичам предлагали Игли Таре (экс-«Лацио») и Марио Бранко («Фенербахче»).

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