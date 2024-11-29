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  • «Спартак» может переманить спортивного директора из турецкого клуба

«Спартак» может переманить спортивного директора из турецкого клуба

29 ноября 2024, 23:11
4

Стал известен еще один кандидат на пост спортивного директора «Спартака».

Это хорват Иван Манце. Сейчас он работает в турецком «Гезтепе». Ранее занимал аналогичные должности в хорватской «Риеке» и кипрском «Пафосе».

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 16 туров.
  • Томаш Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.
  • Сообщалось, что москвичам предлагали Игли Таре (экс-«Лацио») и Марио Бранко («Фенербахче»).

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Гезтепе
Комментарии (4)
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vadikrew
1732912372
Блин, ну сказали бы "он готов оплатить свою работу в спартаке, ещё можно было бы задуматься". А вот переманить... Это перебор. Как будто об Алонсо из Байера речь
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timon2401
1732913299
если бы не бомбардир, я о таких командах и не слышал))) видимо востребованный "специалист"...чем дальше, тем интереснее
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subbotaspartak
1732949706
Тяжёлая у нас пора, Перевелись директора, Вызывает возмущение Отсутствие импортозамещения...
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Лицом_на_клаве
1732950268
Попортят хорвата бешеным баблом! Там их не считают. Бросают на ветер ежегодно пачками. У КБ их как у пьяного махорки полные карманы.
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