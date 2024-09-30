Симеоне обвинил Куртуа в провокации беспорядков во время дерби «Атлетико» – «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о конфликте вратаря «Реала» Тибо Куртуа с болельщиками в ходе воскресного дерби (1:1).

Бельгиец демонстративно отпраздновал гол в ворота соперника.

Фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Куртуа, в том числе зажигалку и пакет с фекалиями.

Матч по решению судьи прерывался на 15 минут.

«Нам не нужны на трибунах люди, из-за которых произошел этот инцидент. Но это не оправдывает некоторые действия. Провокаторы тоже должны быть наказаны. Нужно быть осторожнее с тем, что создаешь.

Фанаты сказали, что вратарь соперника спровоцировал это. Это не оправдывает их действия, но наказать могут и тех, кто провоцирует. Будьте осторожны с теми, кто изображает жертву. Вы видели, что Куртуа провоцирует людей и смеется», – заявил Симеоне.