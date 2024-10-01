Стало известно будут ли наказывать Куртуа по итогам матча «Атлетико» – «Реал»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не будет наказан по итогам матча 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), сообщает Marca.
Комитет по соревнованиям не сможет наказать голкипера, так как главный судья встречи Матео Бускетс Феррер не отразил поведение голкипера «Реала» в протоколе. В отчетах делегатов Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации действия Куртуа также не упоминаются.
Отмечается, что «Атлетико» может пожаловаться на поведение Куртуа, однако клуб не планирует делать этого.
- Матч был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали предметы в Куртуа и желали голкиперу «Реала» смерти.
- Перед этим бельгиец отпраздновал гол Эдера Милитао в ворота «Атлетико», повернувшись в сторону трибуны за воротами и крикнув: «Вперед!» Когда в штрафную прилетел первый предмет, Куртуа помахал в сторону трибуны рукой.