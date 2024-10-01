Анчелотти встал на защиту Куртуа после скандала в мадридском дерби

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал призывы своего коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне наказать Тибо Куртуа.

У бельгийца произошел конфликт с болельщиками в ходе воскресного дерби (1:1).

Вратарь «Реала» демонстративно отпраздновал гол в ворота соперника.

Фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Куртуа, в том числе зажигалку и пакет с фекалиями.

Матч по решению судьи прерывался на 15 минут.

«Я уважаю мнение каждого. Но комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали «сдохни», значит уходить от темы.

Суть вопроса ясна. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе», – сказал Анчелотти.