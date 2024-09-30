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Орлов объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»

30 сентября 2024, 08:46
7

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

«Железнодорожники» очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Срджан Бабич, я уж промолчу про Даниила Денисова. Не успевают.

Деян Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки», – сказал Орлов.

  • «Локомотив» лидирует в РПЛ наряду с «Краснодаром».
  • «Спартак» идет 6-м.
  • Спартаковцы на этой неделе сыграют с «Динамо» и «Ростовом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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saf05
1727676150
Ну а как сенит
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ScarlettOgusania
1727676512
Орлуша, куда ты суёшь свой бом.жиный помёт в спартаковские разборки, тебе своих бом.жей мало? к каждой бочке - затычка, к каждой жопе - рулон туалетной бумаги...
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subbotaspartak
1727679708
Кто ещё в Стояна не плевал? А то мы сами не успеваем...
Ответить
VGreen
1727680739
Деян Станкович - очередной шарлатан)) ахаха, как же угораю с выбором тренеров в Спартак))
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SLADE2019
1727696140
Состав любой тренер на конкретный матч может не угадать. Другое дело, что в линии нападения вариантов не особо. Решили обойтись тем, что есть. Ну а забей Николсон с выхода один на один, может сейчас другие настроения были.
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