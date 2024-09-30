Орлов объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку матчу 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).
«Железнодорожники» очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Срджан Бабич, я уж промолчу про Даниила Денисова. Не успевают.
Деян Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки», – сказал Орлов.
- «Локомотив» лидирует в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- «Спартак» идет 6-м.
- Спартаковцы на этой неделе сыграют с «Динамо» и «Ростовом».
Источник: «Спорт-Экспресс»