Дерби «Атлетико» и «Реала» прервали из-за поведения фанатов

Встречу 6-го тура Примеры «Атлетико» – «Реал» прервали во втором тайме. Причина – беспорядки фанатов хозяев после пропущенного гола.

Болельщики «Атлетико» бросали во вратаря «Реала» Тибо Куртуа посторонние предметы – в частности, зажигалки.

Успокаивать фанатов пошел главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, но встречу все равно прервали. Игроки ушли в подтрибунное помещение, решается дальнейшая судьба матча.

Единственный гол на момент остановки игры забил Эдер Милитао.

Скриншот трансляции DAZN