Мусаев – о юбилейном сезоне «Зенита»: «Футболисты «Краснодара» не знают, какие в Петербурге праздники»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что не обращает внимания на юбилейный сезон «Зенита».

Накануне «Краснодар» победил «Зенит» в 10-м туре РПЛ (2:0).

В мае «Зениту» исполнится 100 лет.

– Может ли эта победа воодушевить футболистов на борьбу за чемпионство, чтобы они отбросили мысли, что победить «Зенит» в год их столетия будет невозможно?

– Думаю, что наши десять латиноамериканских футболистов и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту» и какие у них праздники. Да и русские тоже. Какая разница? Это их дела, а мы должны своими заниматься.