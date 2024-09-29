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  • Мусаев – о юбилейном сезоне «Зенита»: «Футболисты «Краснодара» не знают, какие в Петербурге праздники»

Мусаев – о юбилейном сезоне «Зенита»: «Футболисты «Краснодара» не знают, какие в Петербурге праздники»

29 сентября 2024, 15:23
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что не обращает внимания на юбилейный сезон «Зенита».

  • Накануне «Краснодар» победил «Зенит» в 10-м туре РПЛ (2:0).
  • В мае «Зениту» исполнится 100 лет.

– Может ли эта победа воодушевить футболистов на борьбу за чемпионство, чтобы они отбросили мысли, что победить «Зенит» в год их столетия будет невозможно?

– Думаю, что наши десять латиноамериканских футболистов и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту» и какие у них праздники. Да и русские тоже. Какая разница? Это их дела, а мы должны своими заниматься.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ, «Зенит» идет 3-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Сам_себе_сказал
1727614368
Мусаев сейчас на коне...
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subbotaspartak
1727617430
... десять латиноамериканских футболистов, два ни герийца и Сперцян Вырастил Галицкий и плодородная Кубань...
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andrei-sarap-yandex
1727618178
КРАСНОДАР ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА.....КТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЭТО ПОЗОРИЩЕ... ТУПЫЕ ФАНАТЫ КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ДЕТЯМ И НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ НА СТАДИОНАХ РОССИИ....ВСЕ КОМАНДЫ РАВНЫ ПО ВЫБОРУ ЛЕГИОНЕРОВ.....У КРАСНОДАРА 12 ЛЕГИОНЕРОВ И ДВА АРМЯНА....СПЕРЦЯН ПРОДАЛ РОДИНУ ...У УРАЛА ТОЖЕ БЫЛО 12 ЛЕГИОНЕРОВ НО ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ РПЛ.......ГДЕ У КРАСНОДАРА 11 РОССИЯН НА ПОЛЕ ????? РУССКИЕ ЛЕНТЯИ И НЕ ХОТЯТ БЕГАТЬ.....ПОЗОР РОССИЙСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ АКАДЕМИЯМ КОТОРЫЕ НИ ХРЕНА НЕ УЧАТ МОЛОДЫХ.....ПОЗОР АКАДЕМИИ ЗЕНИТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.....А СЕМАК УКРАИНЕЦ А НЕ РУССКИЙ.ГРАЖДАНСТВО РОССИИ А НАЦИОНАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕЦ.....
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Spartak_forv@
1727619290
То ли троллинг Зенита,то ли самих себя)
Ответить
Taps
1727624108
Урод с крысиной мордой ...
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