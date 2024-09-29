Судья Федотов оценил наступ Тормены на пах Гонду

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку спорному эпизоду из матча 10-го тура «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

В 1-м тайме Витор Тормена допустил наступ на пах Лусиано Гонду.

«Не думаю, что Тормена специально наступил на Лусиано. Хотел поставить ногу на землю – но не получилось. Жeлтой карточки тут достаточно. Но Сухой бы не удалил, даже если бы было что-то большее – только если бы его пригласили посмотреть повтор.

А позвать смотреть на красную его могли, только если бы наступил на Лусиано так, что получился бы омлет», – сказал Федотов.