Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович похвалил коллегу из «Локомотива» Михаила Галактионова после матча 10-го тура РПЛ (1:3).

У «Локо» дубль оформил Илья Самошников.

– Вы аплодировали Михаилу Галактионову после победы. Почему?

– Счет на табло 3:1, он выиграл тренерскую дуэль. Я сделал это абсолютно искренне. Он хорошо использует сильные качества команды. В сторону тренера «Локо» только комплименты.

У нас был момент в первом тайме, когда Шамар [Николсон] мог сравнять счет, всe могло быть иначе. Мы продолжим работать, чтобы прибавлять.

– В одном компоненте «Локо» точно превосходил Спартак – в физике. Игроки просто не успевали…

– Согласен, вы можете критиковать, это правильно в случае поражения. Мы принимаем то, что есть. По физике мы проигрывали определенные дуэли. Чего‑то у «Локо» было больше, но у нас было желание. Мы мало били по воротам, это недостаточно для «Спартака»