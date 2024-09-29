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  • Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»

Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»

29 сентября 2024, 01:00
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович похвалил коллегу из «Локомотива» Михаила Галактионова после матча 10-го тура РПЛ (1:3).

– Вы аплодировали Михаилу Галактионову после победы. Почему?

– Счет на табло 3:1, он выиграл тренерскую дуэль. Я сделал это абсолютно искренне. Он хорошо использует сильные качества команды. В сторону тренера «Локо» только комплименты.

У нас был момент в первом тайме, когда Шамар [Николсон] мог сравнять счет, всe могло быть иначе. Мы продолжим работать, чтобы прибавлять.

– В одном компоненте «Локо» точно превосходил Спартак – в физике. Игроки просто не успевали…

– Согласен, вы можете критиковать, это правильно в случае поражения. Мы принимаем то, что есть. По физике мы проигрывали определенные дуэли. Чего‑то у «Локо» было больше, но у нас было желание. Мы мало били по воротам, это недостаточно для «Спартака»

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • «Локо» делит лидерство с «Краснодаром».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Локомотив Галактионов Михаил Станкович Деян
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1727587508
У нас был момент в первом тайме, когда Шамар [Николсон] ...... Замечательно!
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grb651
1727591861
Этот бочкообразный цыган себя тренером считает? ну ну посмеемся дальше)))
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FCSpartakM
1727601982
Тяжело, когда тренер не чувствует команду. Что с Динамо убил заменами игру, которая так хорошо шла. Что тут, просто непонятное детище со стартом. Особенно диким смотрится главного форварда загнать на фланг, где его уже ставили и где он максимально бесполезен.
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