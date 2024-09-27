Серия А. «Милан» разгромил «Лечче» и вышел в лидеры

«Милан» крупно выиграл у «Лечче» в 6-м туре чемпионата Италии.

Команда Паулу Фонсеки разгромила соперника со счетом 3:0, забив все голы до перерыва в течение пяти минут.

Отличились Альваро Мората, Тео Эрнандес и Кристиан Пулишич. Удаление на 80-й минуте заработал Давиде Бартезаги.

Набрав три очка, «Милан» вышел в лидеры Серии А. «Лечче» находится на 15-м месте.

Италия. Серия А. 6-й тур

Милан – Лечче – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мората, 38; 2:0 – Т. Эрнандес, 41; 3:0 – Пулишич, 43.

Удаление: Бартезаги, 80 – нет.

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