Рахимов – о ничьей «Рубина» и «Факела» в Воронеже: «Здесь команды мучаются»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Факела».

Игра в Воронеже завершилась нулевой ничьей.

«Рубин» остался на 8-м месте в таблице чемпионата, «Факел» идет последним.

– Могла бы игра получиться другой? Больше футбола, меньше борьбы?

– Да могла бы. Кажется, что в первом тайме было очень много падений из‑за легких касаний. Как можно было за первую половину набрать 16 нарушений?

Думаю, что невозможно назвать команду, у которой в Воронеже получался бы футбол. И «Краснодар» здесь мучился, и другие команды. Понятно, что искусственное поле, навязывается постоянная борьба…

В перерыве мы сказали игрокам, чтобы не концентрировались на этих стыках, а сосредоточились на создании моментов. Не зря их вратарь Беленов был признан лучшим игроком, у наших же ворот практически не было моментов.