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  • Рахимов – о ничьей «Рубина» и «Факела» в Воронеже: «Здесь команды мучаются»

Рахимов – о ничьей «Рубина» и «Факела» в Воронеже: «Здесь команды мучаются»

27 сентября 2024, 22:54
2

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Факела».

– Могла бы игра получиться другой? Больше футбола, меньше борьбы?

– Да могла бы. Кажется, что в первом тайме было очень много падений из‑за легких касаний. Как можно было за первую половину набрать 16 нарушений?

Думаю, что невозможно назвать команду, у которой в Воронеже получался бы футбол. И «Краснодар» здесь мучился, и другие команды. Понятно, что искусственное поле, навязывается постоянная борьба…

В перерыве мы сказали игрокам, чтобы не концентрировались на этих стыках, а сосредоточились на создании моментов. Не зря их вратарь Беленов был признан лучшим игроком, у наших же ворот практически не было моментов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Факел Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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andr45
1727524038
Костоломы бегали трусцой против костоломов( Факел Рубин Удары в створ 2 2 Фолы 18 21 В этом матче казанские бандиты, натолкнувшись на себе подобных несколько умерили свой пыл. Против же «Спартака» решала, несмотря на то, что пропускал множество фолов, ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ раз вынужден был фиксировать нарушения распоясавшихся бандюганов. На мой взгляд, эти мрази от футбола должны быть изгнаны из РПЛ.
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