Матч 5-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и «Хайденхаймом» пройдет на стадионе «Войс-Арена». Обе команды начали сезон в среднем темпе, но показывают хорошую результативность в атаке. «Майнц» немного нестабилен в обороне и часто допускает ошибки, что может стать ключевым фактором в этом противостоянии. «Хайденхайм», напротив, демонстрирует уверенную игру на выезде и хорошо реализует свои моменты. Ожидается результативный матч с активной игрой с обеих сторон.

Анализ команды «Майнц»

«Майнц» под руководством Франка Шмидта занимает 10-е место после 4 туров, набрав 5 очков. Команда забивает регулярно и имеет в своем составе эффективного нападающего Йонатана Буркардта, который уже забил 4 мяча в 5 играх. Однако проблемы «Майнца» на другой стороне поля: команда пропускает в 9 последних матчах, и нестабильная оборона остается главной уязвимостью.

Последние 5 матчей:

Аугсбург 2:3 Майнц

Майнц 1:2 Вердер

Майнц 0:1 Дармштадт (товарищеский матч)

Штутгарт 3:3 Майнц

Майнц 1:1 Унион Берлин

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в 9 последних матчах.

Забивает в 11 последних матчах в Бундеслиге.

Анализ команды «Хайденхайм»

«Хайденхайм» также под руководством Франка Шмидта (по совпадению) находится на 9-м месте с 6 очками. Команда выглядит уверенно в атаке и забивает в среднем 2.20 гола за игру. Главной угрозой в нападении является Максимилиан Бройниг, который забил 5 мячей в 7 матчах. Однако оборона команды пока не показывает устойчивости, что проявилось в двух последних матчах против «Фрайбурга» (0:3) и «Боруссии Д» (2:4).

Последние 5 матчей:

Хайденхайм 0:3 Фрайбург

Боруссия Д 4:2 Хайденхайм

Хайденхайм 4:0 Аугсбург

Хайденхайм 3:2 Хэкен (Лига Конференций)

Санкт-Паули 0:2 Хайденхайм

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в 19 из 21 последних матчей.

Пропускает в 4 последних матчах Бундеслиги.

Тактический разбор

«Майнц» предпочитает играть с упором на атаку, но при этом допускает множество ошибок в обороне, что делает их уязвимыми против контратакующих команд. «Хайденхайм» может использовать свою скорость на флангах и высокий прессинг, чтобы создать проблемы для обороны хозяев. Оба коллектива любят играть в открытый футбол, и учитывая их текущую форму, матч может стать весьма результативным.

Личные встречи

5 мая 2024 года: Хайденхайм 1:1 Майнц

16 декабря 2023 года: Майнц 0:1 Хайденхайм

Личные встречи показывают, что «Хайденхайм» умеет играть против «Майнца» и даже одерживал победы в прошлом сезоне. Однако сейчас обе команды в равных условиях, и матч обещает быть более открытым.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Майнц»: 2.30

Ничья: 3.40

Победа «Хайденхайм»: 2.90

Прогноз на матч

Обе команды показывают высокую результативность, но нестабильны в обороне. Учитывая, что и «Майнц», и «Хайденхайм» регулярно забивают, логично ожидать открытого футбола с обилием моментов. Команды находятся примерно на одном уровне, поэтому здесь скорее всего решат детали в обороне и реализация моментов в атаке. Ставка на обмен голами и общий тотал больше 2,5 выглядит оптимальной.

Рекомендация: Обе забьют и ТБ(2,5) за коэффициент 1.95.