Газзаев раскритиковал ЦСКА за трансфер Пьянича

Валерий Газзаев остался недоволен решением ЦСКА подписать Миралема Пьянича.

Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

«Мне понятна трансферная стратегия «Локомотива», который делает акцент на молодых талантливых игроках, воспитанниках российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты.

Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас?

Я не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», – сказал Газзаев.