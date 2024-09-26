Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»

Дмитрий Сычев высказался о скором заключении нового соглашения между Александром Головиным и «Монако».

Российский футболист подпишет контракт до лета 2029 года.

«Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако». Это уверенность в завтрашнем дне. Видно, что серьeзный клуб доверяет Александру.

«Монако» – один из лидеров чемпионата Франции, а также очень значимая единица на европейской арене. А предложения перейти в какой-то топовый клуб из ведущих чемпионатов всегда возможны.

Не стоит относиться так, что Головин будет все пять лет играть в «Монако». Всe зависит от него. Если будет ярко играть, его спокойно заберeт топ-клуб, а «Монако» зачастую является трамплином для этого.

Александр уже адаптировался, чувствует себя комфортно, получил капитанскую повязку. Продление очень логично, на него рассчитывают. Это не может не вызывать положительных эмоций», – заявил Сычeв.