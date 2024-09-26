Широков прокомментировал скорый переход Пьянича в ЦСКА

Роман Широков высказался о решении ЦСКА подписать Миралема Пьянича.

«У меня нет телевизора в будущее, поэтому не могу сказать, усиление ли нынешний Пьянич для ЦСКА. Когда он будет выступать в Москве, тогда и будем оценивать.

Его слова про матч Боснии против России? Я думаю, что руководство ЦСКА, подписывая игрока, оценивает любые риски. В клубе работают профессионалы, и, наверно, они брали это в расчет», – заявил Широков.