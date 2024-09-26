Нигматуллин высказался о перспективах Пьянича в ЦСКА

Руслан Нигматуллин прокомментировал скорый переход Миралема Пьянича в ЦСКА.
- Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» осенью 2022 года выступал против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
– Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал.
– Насколько Пьянич может помочь ЦСКА?
– Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу.
Здесь, возможно, причина в том, что он едет к своему тренеру – и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться.
- Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
- Он заключит контракт по схеме «1+1».
- Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.
Источник: «Газета.ru»