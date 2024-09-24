«КАМАЗ» – «Торпедо»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч Кубка России, где «КАМАЗ» примет «Торпедо». Ожидается напряженная борьба между командами, которые показывают различную форму в последних матчах.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» переживает не самый удачный период: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх и имеет проблемы в атаке. С другой стороны, оборона «КАМАЗа» выглядит несколько стабильнее – за последние 5 игр они пропустили всего 4 гола. Команда надеется на улучшение результатов в домашнем матче, где традиционно выступает лучше.

Последние матчи:

«Торпедо»

«Торпедо» выглядит гораздо увереннее в атаке, забивая 7 голов в последних 5 матчах. В обороне есть некоторые проблемы, так как они пропустили 5 голов за тот же период, однако команда сохраняет уверенность и продолжает показывать стабильную игру. Особенно стоит отметить, что «Торпедо» не проигрывает в 14 последних матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

«КАМАЗ» и «Торпедо» встречались достаточно часто, и статистика говорит о том, что «КАМАЗ» не проигрывает дома в 6 последних матчах против «Торпедо». Однако общая статистика по личным встречам указывает на преимущество «Торпедо», что может сыграть роль в предстоящем матче.

Последние встречи:

«КАМАЗ» 1:1 «Торпедо»

«Торпедо» 1:0 «КАМАЗ»

«КАМАЗ» 1:0 «Торпедо»

Статистика

«КАМАЗ»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Торпедо»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущие формы команд, можно ожидать, что «Торпедо» продолжит свою стабильную игру, особенно с учетом их успешной серии в последних матчах. «КАМАЗ» продолжает испытывать проблемы в атаке, что может повлиять на исход встречи. Однако игра на домашнем поле может помочь им удержать счет в равновесии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Торпедо» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Торпедо» за коэффициент 1.75.