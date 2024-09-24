«КАМАЗ» – «Торпедо»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч Кубка России, где «КАМАЗ» примет «Торпедо». Ожидается напряженная борьба между командами, которые показывают различную форму в последних матчах.
«КАМАЗ»
«КАМАЗ» переживает не самый удачный период: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх и имеет проблемы в атаке. С другой стороны, оборона «КАМАЗа» выглядит несколько стабильнее – за последние 5 игр они пропустили всего 4 гола. Команда надеется на улучшение результатов в домашнем матче, где традиционно выступает лучше.
Последние матчи:
- «КАМАЗ» 0:2 «Урал»
- «Алания» 0:2 «КАМАЗ»
- «КАМАЗ» 0:1 «Черноморец»
- «КАМАЗ» 0:0 «Нефтехимик»
- «Балтика» 1:0 «КАМАЗ»
«Торпедо»
«Торпедо» выглядит гораздо увереннее в атаке, забивая 7 голов в последних 5 матчах. В обороне есть некоторые проблемы, так как они пропустили 5 голов за тот же период, однако команда сохраняет уверенность и продолжает показывать стабильную игру. Особенно стоит отметить, что «Торпедо» не проигрывает в 14 последних матчах.
Последние матчи:
- «Шинник» 1:1 «Торпедо»
- «Торпедо» 2:1 «Балтика»
- «Торпедо» 2:2 «Арсенал Тула»
- «Уфа» 0:1 «Торпедо»
- «Торпедо» 1:1 «Черноморец»
Личные встречи
«КАМАЗ» и «Торпедо» встречались достаточно часто, и статистика говорит о том, что «КАМАЗ» не проигрывает дома в 6 последних матчах против «Торпедо». Однако общая статистика по личным встречам указывает на преимущество «Торпедо», что может сыграть роль в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «КАМАЗ» 1:1 «Торпедо»
- «Торпедо» 1:0 «КАМАЗ»
- «КАМАЗ» 1:0 «Торпедо»
Статистика
«КАМАЗ»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Торпедо»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущие формы команд, можно ожидать, что «Торпедо» продолжит свою стабильную игру, особенно с учетом их успешной серии в последних матчах. «КАМАЗ» продолжает испытывать проблемы в атаке, что может повлиять на исход встречи. Однако игра на домашнем поле может помочь им удержать счет в равновесии.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Торпедо» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Торпедо» за коэффициент 1.75.