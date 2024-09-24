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    • «КАМАЗ» – «Торпедо»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

    «КАМАЗ» – «Торпедо»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч Кубка России, где «КАМАЗ» примет «Торпедо». Ожидается напряженная борьба между командами, которые показывают различную форму в последних матчах.

    «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» переживает не самый удачный период: команда забила всего 2 гола в последних 5 играх и имеет проблемы в атаке. С другой стороны, оборона «КАМАЗа» выглядит несколько стабильнее – за последние 5 игр они пропустили всего 4 гола. Команда надеется на улучшение результатов в домашнем матче, где традиционно выступает лучше.

    Последние матчи:

    «Торпедо»

    «Торпедо» выглядит гораздо увереннее в атаке, забивая 7 голов в последних 5 матчах. В обороне есть некоторые проблемы, так как они пропустили 5 голов за тот же период, однако команда сохраняет уверенность и продолжает показывать стабильную игру. Особенно стоит отметить, что «Торпедо» не проигрывает в 14 последних матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «КАМАЗ» и «Торпедо» встречались достаточно часто, и статистика говорит о том, что «КАМАЗ» не проигрывает дома в 6 последних матчах против «Торпедо». Однако общая статистика по личным встречам указывает на преимущество «Торпедо», что может сыграть роль в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «КАМАЗ» 1:1 «Торпедо»
    • «Торпедо» 1:0 «КАМАЗ»
    • «КАМАЗ» 1:0 «Торпедо»

    Статистика

    «КАМАЗ»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Торпедо»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущие формы команд, можно ожидать, что «Торпедо» продолжит свою стабильную игру, особенно с учетом их успешной серии в последних матчах. «КАМАЗ» продолжает испытывать проблемы в атаке, что может повлиять на исход встречи. Однако игра на домашнем поле может помочь им удержать счет в равновесии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо» – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Торпедо» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:34
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